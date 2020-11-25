“البلدية”: انتهاء مهلة تصحيح أوضاع للبقالات والتموينات بالنطاق الأحمر

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الموعد النهائي لانتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، بتاريخ 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2020م.

واضافت الوزارة، أن الاشتراطات تشمل توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلا عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشددت على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعدّ مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات.

وأشارت إلى أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو / حزيران 2021م.

وتشمل اشتراطات المرحلة الثانية توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

ولفتت الوزارة إلى أن اللائحة ستُطبّق على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما ملاك البقالات القائمة حالياً فقد جرى إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.