لبناء حي سكني بالرياض.. تابعة للصندوق السيادي ترسي عقودا بـ1.6 مليار ريال

أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من مشروعها الأول بمدينة الرياض.

وأشارت “روشن” ، في بيان لها اليوم ، الأربعاء، أن المرحلة الأولى لحي روشن الرياض تتكون من أكثر من 4 آلاف وحدة، والتي سيتم تطويرها من قبل روشن ومطورين آخرين.

وأوضحت أن الحي، يُعدّ المشروع الأول للشركة، الذي سيتم تنفيذه ضمن خطة لتطوير أحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى 10 سنوات، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أحياء متكاملة، لافتا أن الوحدات السكنية ستكون متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: “تُعدّ هذه الشراكات الاستراتيجية ركيزة محورية لعقد مزيد من الشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تمكننا من المساهمة في دعم الخطط الحكومية لزيادة نسبة معدلات تملك الوحدات السكنية إلى 70% بحلول عام 2030”.

وتبلغ مساحة الحيّ نحو 20 مليون متر مربع، ويقع جنوب مطار الملك خالد الدولي، والذي سيشمل حوالي 30 ألف وحدة سكنية سيتم تطويرها ضمن مواصفات ومعايير البناء العالمية.