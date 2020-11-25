المركزي السعودي: تراجع مبيعات نقاط البيع 3.9% بأسبوع..و308.2 مليار ريال من بداية 2020

كشف التقرير الأسبوعي لمبيعات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي، تراجع قيمة المبيعات بنسبة 3.9%، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأوضح التقرير، أن مبيعات عمليات نقاط البيع الأسبوعية، بلغت 7.23 مليار ريال، مقابل 7.52 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع 4.4%، إلى 70.09 مليون عملية، مقابل 73.33 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركزت المبيعات ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.09 مليار ريال، عبر تنفيذ 18.6 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بقيمة 964.94 مليون ريال بتنفيذ 20.55 مليون عملية.

وتصدرت مدينة الرياض المدن في مبيعات نقاط البيع؛ بقيمة 2.37 مليار ريال (لتتراجع 2.8% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 20.81 مليون عملية، يليها جدة بـ 1.16 مليار ريال (انخفضت 4.8%) من خلال تنفيذ 9.86 مليون عملية.

ووصلت قيمة مبيعات نقاط البيع الإجمالية بالسعودية في العام الحالي (حتى نهاية 21 نوفمبر/ تشرين الثاني) إلى 308.24 مليار ريال، بزيادة نسبتها 23% مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من 2019، والبالغة 250.52 مليار ريال.

وتركز الإنفاق بالمملكة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 54.98 مليار ريال، بزيادة 68% عن الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 32.72 مليار ريال.

وارتفع عدد عمليات المنفذة لنقاط البيع منذ بداية 2020 حتى 21نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 73.3% لتصل لـ 2.41 مليار عملية، مقابل 1.39 مليار عملية في 2019 حتى نهاية الفترة ذاتها.