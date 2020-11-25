زلزال 3.8 ريختر وآخر 4.2 ريختر قرب سواحل مصر بالبحر المتوسط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية.

وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، أن الزلازل بياناتها كالتالي:

أولا: تاريخ الحدوث: الثلاثاء الموافق 24 /11/202

وقت الحدوث والقوة 11:24 مساءا بالتوقيت المحلى

بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 33.9763° شمالا

خط الطول : 25.9853° شرقا

وتبعد حوالى 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح

العمق : 13 كم

أما الزلزال الثاني فكانت بياناته كالتالي :

تاريخ الحدوث الأربعاء الموافق 25 /11/2020

وقت الحدوث والقوة 12:18 صباحا بالتوقيت المحلى

بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 32.7985° شمالا

خط الطول : 29.9228° شرقا

وتبعد حوالى 170 كم شمال مدينة الإسكندرية

العمق: 23 كم

ولم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين حتى الآن.