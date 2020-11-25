محافظ المركزي السعودي: إقرار نظام البنك يواكب أفضل الممارسات العالمية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، إن إقرار نظام البنك المركزي السعودي، يأتي مواكبا لأفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام.

وأوضح الخليفي، وفقا لبيان من المركزي ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن المؤسسة عملت على إخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، مُعززاً لدوره في أداء مهامه.

وكما بين أن المؤسسة عملت على أن يكون نظام البنك المركزي السعودي، مواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة.

ولفت محافظ البنك المركزي السعودي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي حرصت منذ تأسيسها عام 1371هـ/1952م، على القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي؛ حفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي، ودعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.