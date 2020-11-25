لتخليد صراع ترامب وبايدن.. نسخة روسية من آيفون 12

أطلقت شركة روسية، نسخة خاصة من هواتف “آيفون 12 Pro” لتخليد ذكرى منافسة دونالد ترامب وجو بايدن على مقعد الرئاسة الأمريكي.

ويشمل الإصدار، الذي طرحته شركة “كافيار” تحت اسم Biden & Trump ، الهاتف الذكي 12 Pro Max، ويتميز بظهره، الذي يزدان بالعلم الأمريكي وصور ترامب وبايدن، والتي تُستخدم كساعة رملية للتعبير عن نهاية عهد وبداية عهد جديد، ويتكون جسم الجهاز إلى حد كبير من التيتانيوم مع طبقةPVD للحماية من الخدوش.

وأعلنت كافيار أن الإصدار الخاص يقتصر إنتاجه على 46 نسخة فقط (في إشارة إلى انتخاب الرئيس السادس والأربعين).

وأشارت إلى إلى أن سعر الموديل آيفون 12 Pro (سعة 128 جيجابايت) يبلغ 13 ألف و450 يورو، أما الموديل 12 Pro Max (سعة 512 جيجابايت) فيبلغ سعره 17 ألف و200 يورو.