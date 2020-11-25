“البلديات‬⁩” ضبط حوش يستخدم لتقديم الشيش والمعسّلات للمرتادين براشدية مكة

‏⁧‫تمكنت وكالة البلديات،‬⁩ متمثلة في ⁧بلدية الشرائع الفرعية‬⁩، من ضبط حوش “شعبي” مخالف في حي الراشدية يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسّلات للمرتادين .

وقامت ⁧بلدية الشرائع الفرعية‬⁩، بمصادرة 20 شيشه وكذلك إتلاف 57 كغم من مشتقات التبغ وإغلاق الموقع وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .

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وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة والغير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها .

وفي السياق ذاته فقد عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .