إجلاء الآلاف.. إعصار “نيفار” القوي يقترب من الهند

قالت إدارة الأرصاد الهندية إنه من المتوقع أن يضرب إعصار “نيفار” ما بين منطقة مامالابورام في ولاية تاميل نادو و منطقة بودوشيري بحلول منتصف الليل أو في وقت مبكر ، الخميس.

وقال مسؤولو الطقس إنه بمجرد وصول الإعصار “القوي للغاية” سوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تتراوح سرعتها ما بين 120 و 130 كيلومترا في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة.

وقامت السلطات الهندية، الأربعاء، بإجلاء الآلاف من المواطنين، وذلك مع تحرك إعصار قوي فوق خليج البنجال نحو الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للحكومات الإقليمية، التي أعلنت أن غدا عطلة، أنه سوف يتم تقديم كل الدعم الممكن.

وقد أدى إعصار “نيفار” بالفعل لهطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف قوية على المناطق الساحلية.

وتتوقع الحكومات الإقليمية وقوع ضرر واسع النطاق على المحاصيل والمنازل المجهزة من القش والمباني القديمة وكذلك على خطوط الكهرباء والاتصالات.