لنهاية الربع الأول 2021.. “المركزي السعودي” يدرس تمديد برنامج تأجيل المدفوعات

يدرس البنك المركزي السعودي، تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي، والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وقال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، في مقابلة مع تلفزيون “العربية”، إن آثار الجائحة مازالت موجودة، مشيرا إلى أن المؤسسة تراقب جودة الأصول عن كثب في جميع الأنشطة الاقتصادية، ولاحظت ارتفاع القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3 %.

وأضاف قائلا: “مازلنا نأمل في تخفيف آثار الجائحة عبر البرامج التي ضختها المؤسسة ويبقى التحدي هو كيفية الخروج من الجائحة وبأقل التبعات”.

وأكد أن السيولة في القطاع المصرفي عالية جدا، ولا توجد حاجة لضخ السيولة.