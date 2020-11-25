رئيس جامعة الإمام: تم استبعاد المئات أثناء فترة التعيينات بسبب الأفكار المتطرفة

كشف الدكتور أحمد بن سالم العامري، رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه تم التحقيق مع المئات من منسوبي الجامعة واستبعاد بعض من تم رصد ملاحظات على فكرهم.

وقال “العامري”، في تصريحات لبرنامج “يا هلا”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن “من كتب تغريدات قبل عام 2015 يُساءل ويحقق معه، ومن كتب بعدها يُستبعد فورًا”. وأضاف: “من يتحدث بهذا الفكر أو ينشره (مصيبة)، ولهذا من بعد 2015 يعتبر من كتب شيئًا متطرفًا على حساباته بمواقع التواصل عمل مجرم”.

وتابع: “تم استبعاد المئات أثناء فترة التعيينات في الجامعة، لأنه تم دراسة أكثر من ألف اسم، وهناك أسماء كان عليها علامات استفهام، وفي حالة رصد ما يشير إلى استعداد الشخص للاتجاه نحو الفكر المتطرف يتم استبعاده أيضًا”.

ولفت رئيس جامعة الإمام إلى أنه ليس هناك ما يمنع من وجود الأنشطة الفنية في الجامعة، وجميع الجامعات يجب أن يكون لها اليوم مساهمة في مجال صناعة الترفيه كأحد اهتمامات سوق العمل.