“تعليم الطائف” تنظم ملتقى افتراضيا ضد العنف الذي تتعرض له المرأة

أكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات بمحافظة الطائف مها الزايدي، أن العنف الذي قد تتعرض له المرأة يعد انتهاكًا لحقوقها الإنسانية، وعقبة ضد تطورها، كما يؤثر سلبًا على صحتها وطموحها.

ودعت المجتمع إلى أهمية رفع الوعي بحقوق المرأة, مشيرة إلى أن تسمية مظاهر وأشكال العنف التي قد تطول المرأة, والاعتراف بها, يعد خطوة مهمة لمعالجتها والقضاء عليها.

جاء ذلك في كلمة افتتحت بها “الزايدي”، الملتقى الافتراضي “لا للعنف” الذي نظمته “تعليم الطائف” ممثلاً في إدارة إرشاد الطالبات بالشراكة مع لجنة شؤون الأسرة بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, واستضاف خلاله ممثلات من وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، بحضور ومتابعة مديرة إرشاد الطالبات.

تناول الملتقى العديد من المحاور, شمل التعريف بمفهوم الحماية، والحالات التي يشملها برنامج الحماية, ورفع وعي المرأة بحقوقها, كما ناقش حماية الأسرة, و خطوات التبليغ ضد العنف, كذلك استقبال الشكاوى, ومباشرة البلاغات, وما تقدمه وحدة الحماية من دعم للمرأة المعنفة وفق ما يقره نظام الحماية من الإيذاء, كما استعرض البرنامج النظام القضائي وقانون حماية الطفل, واختتم بالرد على التساؤلات والاستفسارات.

ودشنت مساعدة المدير، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب للملتقى, والمقام بمبنى الإدارات النسائية بالفيصلية, واستمعت إلى كلمة من أخصائية وحدة الحماية عن العنف ضد المرأة والتصدي له, وكرمت في ختام ذلك ممثلات وحدة الحماية المشاركات في الملتقى, كما وجهت شكرها لإدارة الإرشاد على تنظيم الملتقى والمعرض المصاحب, لتحقيق الأهداف المرجوة.