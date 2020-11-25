فرق تفتيش الموارد البشرية بالرياض تضبط 46 مخالفة خلال يوم واحد

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم “46” مخالفة وانذار في محلات الذهب والمجوهرات والاتصالات والمجمعات الطبية ومحلات الملابس النسائية بالإضافة إلى قطاع الإيواء السياحي “الفنادق” حيث تم ضبط وافد عربي في احدى وظائف الإستقبال في الفندق المقصور العمل فيها على السعوديين ووافد آخر مهنته الأساسية سائق ويعمل في احدى مقاهي الفندق كما تركزت اغلب المخالفات على مخالفة الفقرة 20 من النظام.

جاء ذلك خلال مجموعة من الجولات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكتب عمل الرياض لمتابعة مدى التزام اصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وسوق العمل وذلك ضمن مجموعة من الحملات المكثفة والمستمرة للحد من التجاوزات في بعض القطاعات التي شملتها قرارات التوطين.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل مشدداً على أنه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات، وعدم الإخلال بشروطها.