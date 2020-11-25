رحيل الفتى الذهبي #مارادونا.. مشوار مدهش لأسطورة المستطيل الأخضر

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاماً بعد انتكاسة صحية جديدة مفاجئة.

عانى مارادونا من سكتة قلبية تنفسية في منزله في تيجري حيث كان يتعافى بعد أن تمت إجراء عملية جراحية بسبب ورم دموي لديه.

مارادونا، من مواليد 30 أكتوبر 1960، وولد مارادونا في لانوس، جنوب بوينس آيرس لعائلة فقيرة انتقلت من محافظة كوريينتس.

ويُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

لعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة، كان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

كما لعب في أربع بطولات كأس العالم، بما في ذلك بطولة المكسيك عام 1986، فاز بجائزة الكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في البطولة.

تم توقيفه من كرة القدم لمدة 15 شهرا في عام 1991 بعد ثبوت تعاطيه مخدرات الكوكايين، في إيطاليا، وتقاعد عن اللعب في بينما كان سنة 37 عاما في عام 1997.

لعب أولى مبارياته مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم عندما كان عمره 16 عامًا، وشارك مارادونا في أول بطولة لكأس العالم عام 1982.

وصفه خورخي فالدانو الذي لعب مع مارادونا في مونديال 1986، قائلا “في البداية كنت أتشارك المسؤولية معه لقيادة المنتخب، لكن بعد ذلك أدركت أنني مجرد مشاهد ليس أكثر، لم يكن هناك شيء يمكنني فعله وهو موجود، مغامرة مارادونا كانت مذهلة حقاً”.

وقال عنه فرانسيسكو كورنيخو، مدرب الشباب الذي اكتشف: “عندما جاء دييجو لارجنتينوس جونيورز للاختبار، فوجئت حقًا بموهبته، ولم أستطع أن أصدق أنه كان يبلغ ثماني سنوات فقط، كنت على يقين أنه سيكون لنا، فرغم أن بنيته كانت كطفل، لكنه لعب مثل الكبار، وعندما اكتشفنا أنه يقول الحقيقة، قررنا أن نكرس أنفسنا له”.

وقال لوبو كاراسكو، زميله السابق في برشلونة: “عندما كان مارادونا يركض بالكرة أو يراوغ الدفاع، كان يبدو أن الكرة مرتبطة بحذائه. أتذكر حصتنا التدريبية الأولى معه، باقي الفريق كان مذهولاً، حتى أنهم وقفوا فقط ليرقبونه، نحن جميعًا نعتقد أننا محظوظون لأننا كنا شهودًا على عبقريته”.