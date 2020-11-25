النصر يجهز حمدالله بتدريبات لياقة مكثفة

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا أهمية زيادة الجرعة اللياقية لهداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حيث طلب من مدرب اللياقة الإسباني تنفيذ تدريبات خاصة للاعب وذلك لتجهيزه للمباراة المقبلة أمام الهلال السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يعول عليه الفريق بشكل كامل.

وظهر حمدالله في الديربي السابق بمستوى لم يرض الجماهير النصراويه حيث لم يكن أساسياََ في التشكيلة، وذلك بعد إصابته بفايروس كورونا قبل أسبوعين.