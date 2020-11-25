أمريكا تضع جماعة الكانيات الليبية على القائمة السوداء

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها، على قائمتها السوداء.

وفشلت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي في فرض عقوبات على هذه الجماعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

و”الكانيات” لقب يطلق على عائلة الكاني التي تتكون من خمسة أشقاء بعد مقتل شقيقهم السادس علي الكاني على يد عصابة إجرامية في عام 2013 بطريقة فظيعة قلبت حياة الأسرة رأسا على عقب، حيث قرر أشقاؤه الانتقام له، وفي ظل حالة الانفلات الأمني، وقتلوا جميع أفراد العصابة وعوائلهم، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

ومن هناك، اتجه أفراد “الكانيات” للسيطرة على مقر كتيبة “الأوفياء” العسكرية في مدينة ترهونة، واستحوذوا على الأسلحة الثقيلة الموجودة به، وطردوا جميع الميلشيات من المدينة، وشكلوا قوة عسكرية تتكون من عناصر كانت تنشط داخل قوات النخبة في النظام السابق مثل اللواء 32 معزز، وكتيبة محمد المقريف، إضافة الى عدد من خريجي الأكاديميات والمدارس العسكرية