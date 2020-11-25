إيران تبادل سجينة لديها بـ3 سجناء من مواطنيها في الخارج

بادلت إيران يوم الأربعاء أكاديمية بريطانية أسترالية، بـ3 إيرانيين مسجونين في الخارج حسبما أفاد موقع إلكتروني تابع للتلفزيون الإيراني الرسمي على حسابه في “تويتر”.

وقال الموقع الإخباري لنادي الصحافيين الشباب إن “رجل أعمال إيرانيا واثنين من المواطنين الإيرانيين، كانوا محتجزين في الخارج، تم تبادلهم مقابل جاسوسة مزدوجة الجنسية تدعى كايلي مور غيلبرت.

وفي شهر أغسطس 2020، نقلت السلطات الإيرانية الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور غيلبرت إلى سجن خارج طهران.

ونقلت وكالة “فرانس برس” حينها عن متحدث باسم الخارجية الأسترالية تأكيده نقل كايلي مور غيلبرت إلى سجن “قرتشك” الواقع جنوب شرق العاصمة الإيرانية، حيث تقضي الأكاديمية المتخصصة في مجال الدراسات الإسلامية عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس التي تنفيها.