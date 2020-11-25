الدوحة تصر على شق الصف .. قطر توقع اتفاقا اقتصاديا مع إيران و تميم يزور تركيا غدا

ما هي إلا ساعات معدودة مرت على آخر عدوان إرهابي لميليشيا الحوثي، ذراع إيران بالمنطقة، على منشأة سعودية نفطية و فوجئ الوطن العربي بوضع قطر لكفها من جديد مع الإيرانيين عبر توقيع اتفاق اقتصادي في أصفهان ينص على إنشاء مراكز تجارية مشتركة، والاستفادة من موانئ بعضهما في سبيل تطوير عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين.

و شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر في دورته السابعة بمحافظة أصفهان الإيرانية أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتنص الوثيقة التي وقعها كبار المسؤولين القطريين والإيرانيين، على اتفاق البلدين حول تشكيل فريق تجاري مشترك، وإنشاء مراكز تجارية مشتركة، والاستفادة من موانئ بعضهما في سبيل تطوير عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين.

وأشارت المذكرة إلى تعاون غرفتي التجارة في البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على عقد استثمارات مشتركة، بالإضافة إلى البحث عن آليات مناسبة لتيسير هذا الاتفاق وإيجاد توافقات أخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، والصرف الصحي والغاز وسائر المجالات التنموية.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والبيئية، من خلال الاستفادة من الخبرة الإيرانية، إلى جانب تلبية احتياجات الجانب القطري من الأدوية والأجهزة الطبية، فضلا عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.

وتنص المذكرة على التعاون القانوني وفي مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة وإقامة أسابيع ثقافية بين البلدين.

و على صعيد آخر يزور تميم بن حمد آل ثاني، يوم غد الخميس، العاصمة التركية أنقرة، لترؤس اجتماعات اللجنة القطرية التركية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر سيزور، غدا الخميس، تركيا، في زيارة رسمية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لترؤس اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وأكدت أن الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة ستتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما ستبحث وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.