وزير الشؤون البلدية يعتمد خطة متكاملة تعالج الأحياء العشوائية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خطة متكاملة لمعالجة وضع الاحياء العشوائية (تطوير المناطق العشوائية) في جميع أمانات المناطق والمحافظات تشمل إنشاء وحده إدارية بمسمى إدارة تطوير المناطق وإنشاء وحده إدارية في كل الأمانات حيث تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بإعداد مهام الإدارات بالأمانات لتحقيق الأهداف المحددة لهذا.

وتتولى هذه الادارات تطوير المناطق العشوائية ووضع الضوابط والمعايير والأدلة الارشادية والسياسة العامة لمعالجة الأحياء العشوائية، والمشاركة الفعالة والمتابعة في الاعداد والتنفيذ لمعالجة وضع الاحياء العشوائية، والشراكة المجتمعية لضمان نجاح المشروع الذي يهدف الى التجديد الحضري عبر تطوير هذه المناطق.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل من خلال إدارات تطوير المناطق العشوائية على تقديم الدعم الفني الهندسي والتخطيطي لملاك الأراضي لتفعيل اعمال التطوير الذاتي بما يحقق استدامة التنمية الحضرية في المواقع العشوائيات وتقديم الدعم للأمانات والبلديات للتصدي للتعديات ومخالفي الأنظمة البلدية.

وأكدت الوزارة العمل متواصل على مراجعة وتطوير المعايير التخطيطية وأنظمة البناء وتوفير المحفزات بما يتناسب مع المتغيرات لجذب المستثمرين لهذه المناطق، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع جميع هيئات تطوير المناطق وتحديث قاعدة البيانات مع الجهات ذات العلاقة.