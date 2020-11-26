أبطال أوروبا: بايرن يحسم تأهله للدور الثاني.. وأتلتيكو مدريد يتعرض لكبوة   

حسم بايرن ميونخ الألماني، تأهله إلى الدور الثاني (دور الـ16) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ريد بول سالزبورغ النمساوي 3-1، امس الأربعاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي سلبياً.

ورفع بايرن ميونخ حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

أما أتلتيكو مدريد، سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني مقابل ثلاث نقاط للوكوموتيف موسكو في المركز الثالث.