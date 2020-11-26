“علاقات متنامية”.. روحاني يتغزل في قطر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده وقطر تقيمان علاقات متنامية وقائمة على أسس الصداقة فيما بينهما، لافتاً إلى أن إرادة البلدين قائمة على بناء أواصر أخوية”.

و أعرب روحاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد، عن أمله بأن “تؤدي التطورات الدولية الأخيرة إلى إعادة النظر في السياسات العدائية التي ينتهجها عدد من بلدان المنطقة”، بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية.

وشدد على ضرورة توسيع وتعميق الأواصر بين طهران والدوحة، بما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه بالاتفاقات التي توصل إليها كبار مسؤولي البلدين خلال الاجتماع الاقتصادي المشترك في أصفهان؛ متطلعاً إلى تنفيذ هذه المشاريع خدمة للعلاقات بين طهران والدوحة.

واعتبر أمير قطر تميم ال ثاني، أن العلاقات بين إيران وقطر “استراتيجية ومتنامية”،لافتا إلى أن قطر تبذل قصارى جهدها في هذا الخصوص.

وقال أمير قطر، إنه يؤمن بضرورة توسيع التعاون بين إيران ودول منطقة الخليج أكثر فأكثر، وأن تكون إيران طرفاً للحوار في أي اتفاق يهدف إلى تأمين المنطقة.