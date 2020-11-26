بالصور: أول مرشدات كشفيات في تعليم الطائف

دشنت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف مبادرة “مرشدات كشفيات الطائف برؤية 2030 ” التي أطلقتها إدارة نشاط الطالبات وبرعاية من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي وتزامناً مع الحملة التطوعية الصحية للتوعية بمرض السكري.

وتستهدف المبادرة طالبات التعليم العام، والتربية الخاصة، والتعليم الأهلي والأجنبي بجميع المراحل؛ وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة من خدمة المجتمع والاستفادة من قدرات الطالبات البدنية والعقلية والاجتماعية.

وقد شاركت طالبات من الفريق الكشفي بفقرات متعددة في الحملة منها أداء التحية، والوعد الكشفي، وترديد الأناشيد الوطنية، وعبارات الولاء والحب للوطن بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين وذلك أثناء تدشينها للمبادرة بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي وبحضور مديرة نشاط الطالبات فوزية الحارثي وعدد من المشرفات التربويات.