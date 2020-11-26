الهلال الأحمر يرفع جاهزيته لمواجهة #أمطار_جدة

وجّه مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، ابتداء من اليوم الخميس الى يوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأوّل.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، ان المراكز الاسعافية في حالة تأهب وجاهزية و أن هناك تنسيقًا مع الدفاع المدني إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح أنَّ غرفة العمليات 997، مرتبطة لاسلكيًا بالعمليات الموحدة 911؛ مما يُسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.