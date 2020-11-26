كورونا في روسيا: و25487 إصابة و524 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 524 وفاة و25487 إصابة، ما يمثل أكبر زيادة في كلا المؤشرين منذ بداية الجائحة.

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الوضع حول فيروس كورونا المستجد فى روسيا مازال صعبا، وأنه كلما تم تسريع وصول اللقاح إلى الناس، سيتم تحسن الوضع الوبائي.

وقال ميشوستين – خلال لقاء له مع منتجى لقاحات فيروس كورونا الروسية أن التحليل المؤقت الثانى للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح “سبوتنيك ـ V” المضاد لـ”كورونا” أظهر فعالية بنسبة 91.4 بالمئة فى اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وأظهر أيضا أن فاعلية اللقاح فى اليوم الـ42 بعد الحقن الأول تتجاوز الـ95 بالمئة.