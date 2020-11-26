الخطوط السعودية عضواً في مجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA”خلال اجتماعها في دورتها الـسادسة والسبعين والتي عقدت افتراضياً في العاصمة الهولندية أمستردام يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 نوفمبر 2020م ، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عضوًابمجلس المحافظين في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات.

ويعد المجلس أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويضم في عضويته 31 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد.

بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ”IATA” ، ويباشر المجلس عدة مهام من أهمها وضع الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة لـ”IATA”وشئون الأمن والسلامة والبيئة، ومتابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس.

كما يقوم مجلس المحافظين باختيار الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجويمن بين عدد من المرشحين.

وأعرب المهندس إبراهيم العمرعن اعتزازه بثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي وانتخابه لعضوية مجلس المحافظين.

مؤكداً على أن هذه الثقة تعكس مكانة وريادة الناقل الوطني للمملكة بين كبرى شركات الطيران على مستوى العالم.

كما تبرز الدور الريادي الذي تؤديه الخطوط السعودية في منظومة صناعة النقل الجوي والتزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة وأفضل سبل التشغيل المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يضم في عضويته ما يقارب 290 شركة طيران من 120 دولة في مختلف قارات العالم تستحوذ على ما مجموعه (82%) من حركة الطيران والنقل الجوي العالمي.

وتعد الخطوط السعودية إحدى شركات الطيران الرئيسة في”IATA” وتؤدي دوراً حيوياً في منظومة صناعة النقل الجوي عالمياً كما تعد مركزاً معتمداً لأغراض التدريب من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي.