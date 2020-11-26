الاستخبارات العراقية: العمليات الأمنية شلت حركة داعش الإرهابي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، الخميس، إنه “استناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت أن المعتقلين “عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة ب‍داعش الإرهابي واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير”.

وتابعت الوكالة أنه “تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن العمليات الأمنية الأخيرة شلت حركة عصابات داعش الارهابية، وفقد حواضنها، مبيناً أن التنسيق الاستخباري لازال مستمراً مع قوات التحالف الدولي، واستخبارات الاجهزة الامنية الاخرى.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العمليات الأخيرة لجهاز مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات داعش الارهابية، وانتقالها من منطقة الى أخرى”.

وأضاف أن “التنسيق الاستخباري لازال مستمراً، بين جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الأجهزة الأمنية الأخرى، أضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي”.

وأشار إلى أن “عصابات داعش الإرهابية الآن تفتقر الى الحواضن، فضلا عن افتقارها القواعد التي من خلاله تؤسس للتخطيط، وشن عملياتها الإرهابية”.

وأوضح أن “المرحلة الحالية في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت بالجهد الاستخباراتي المكثف، وفق احدث التقنيات الفنية والبشيرة، في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، خاصة المستوى القيادي لهذه العصابات”.

ولفت إلى أن “تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، لعب دوراً حقيقياً بتزويد جهاز مكافحة الإرهاب، بمعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم”.