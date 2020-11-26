ثروات المليارديرات العرب تقفز 11 مليار دولار في 7 أشهر

ارتفعت ثروات الأثرياء العرب البالغ عددهم 21 ثرياً بنحو 10.8 مليار دولار منذ الكشف عن قائمة فوربس للمليارديرات في إبريل/نيسان الماضي، وحتى اليوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ مجموع الثروات 58.1 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار في إبريل، وفقا لتصنيف حديث لفوربس.

وتصدر يسعد ربراب والعائلة الرابحين، بعد أن أضاف لثروته 3.3 مليار دولار لتبلغ 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في إبريل/نيسان.

ويفصله بذلك 200 مليون دولار فقط عن ناصف ساويرس الذي يتصدر القائمة.

وأضاف ناصف ساويرس 2.7 مليار دولار لثروته خلال السبعة أشهر الأخيرة لتبلغ 7.7 مليار دولار، بحسب البيانات اللحظية لفوربس.

وقفزت ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش وعائلته بنحو 250 بالمائة، وارتفعت من مليار دولار في إبريل/نيسان إلى 3.5 مليار دولار حالياً.

كما صعدت ثروة الثري الإماراتي حسين سجواني رئيس داماك العقارية بنحو 900 مليون دولار، لتبلغ 2.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في إبريل/نيسان.

أما عملاق التجزئة والترفيه ماجد الفطيم أضاف 300 مليون دولار للثروة التي وصلت إلى 3.6 مليار دولار.

وارتفعت ثروة فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الفيصل القابضة بقيمة 300 مليون دولار أيضاً لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وزادت ثروات كل من اللبنانيين طه ميقاتي ونجيب ميقاتي والملياردير العماني سهيل بهوان بنحو 200 مليون دولار لكل منهم، لتبلغ 2.4 مليار دولار، و2.3 مليار دولار، و2.3 مليار دولار على الترتيب.

كذلك ارتفعت ثروات ياسين منصور ومحمد الفايد بنحو 100 مليون دولار لكل منهم لتصل إلى 2.3 مليار دولار، و1.5 مليار دولار، على الترتيب.

فيما استقرت ثروات 10 مليارديرات عند نفس مستوياتها وهم عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، ومحمد منصور، ونجيب ساويرس، وعبدالله الفطيم والعائلة، وبهاء الحريري، ويوسف منصور، وروبير معوض والعائلة، وقتيبة الغانم، وأيمن الحريري، وفهد الحريري.

ورغم خروج الملياردير المغربي عثمان بنجلون من قائمة فوربس للمليارديرات 2020، إلا أن ثروته عاودت الارتفاع لتصل حالياً إلى 1.3 مليار دولار.