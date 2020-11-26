نائب وزير الحج : مليون تصريح لأداء العمرة.. وخطط موسم الحج بانتظار لقاح كورونا

قال نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط، اليوم الخميس، إن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة شهدت نجاحا حتى الآن وفق المخطط والإجراءات المتبعة.

وأضاف مشاط، أن إجمالي أعداد التصاريح الصادرة منذ بداية السماح بأداء مناسك العمرة تجاوز مليون تصريحا، مؤكدا عدم تعرض، حتى هذه اللحظة، أحد المعتمرين لأي إصابة بفيروس كورونا نتيجة الضوابط والبروتوكولات المعمول بها في تسيير قوافل المعتمرين، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأوضح مشاط، أنه جرى رصد بعض الملاحظات في عدم لبس الكمامة أثناء الوجود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبينا أن من يتجاهل التوجيهات بتطبيق الإجراءات يتم إرجاعه من مراكز التجمع ومراكز النقل.

وحول الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج للموسم الحالي، أكد نائب الوزير، أنه من الصعب تحديد الأعداد في هذه المرحلة، خاصة أن الوزرة تعمل مع مغادرة آخر حاج على خططها وبرامجها المزمع تطبيقها في الموسم المقبل.

ونوه مشاط، بأن وزارة الحج والعمرة تنتظر من وزارة الصحة التأكيدات حول مدى صحة اللقاح الذي أعلنت عنه بعض الدول، وبحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة سيجري مناقشة الإجراءات اللازمة للعمرة والحج.

وبدأت المرحلة الثالثة لعودة العمرة يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بأداء العمرة والزيارة والصلوات، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم).

وبالنسبة للمرحلة الرابعة، فتبدأ عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة، وذلك بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

يذكر أن يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار يكون عبر تطبيق (اعتمرنا)، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة؛ بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.