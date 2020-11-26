النيابة تحذر: دخول شخص غير مصرح له إلى برنامج “حافز” جريمة توجب العقوبة

حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من دخول أي شخص غير مصرح له إلى برنامج حافز، الخاص بدعم الباحثين عن عمل.

وحافز هو أحد برامج دعم الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة من الجنسين للفئة العمرية من 20 إلى 60 سنة، حيث يقدم البرنامج للمستفيدين منظومة دعم متكاملة من خلال تدريب المستفيد وتأهيله، بالإضافة إلى مخصص مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.

وقالت النيابة، في بيان، إن “الدخول إلى حافز من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال”.