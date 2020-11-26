“صم الشرقية”: تأهيل الصم غايتنا وسنعمل على تنمية مواهبهم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري، بأن من أهداف النادي العميقة والمحورية العمل على تنمية المواهب للصم واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع وإعطاء المساحة الكافية لهم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها النادي لمنسوبيه.

وأبان “الشمري”، خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية بمقر النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بأن خطة النادي المستقبلية رهان نجاحها ذلك الدافع الذي يدفعهم بقناعة لتجاوز التحديات وتحقيق آمال وتطلعات الصم رجالا ونساء والعمل على تطوير برامج النادي وابتكار الجديد منها مما يلبي رغبات الصم ويحقق أهدافهم.

وألمح بأن النادي يحظى برعاية واهتمام القيادة الحكيمة أيدها الله ومن صور ذلك الاهتمام بالصم تأهيلهم ورعايتهم وتوجيههم ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بعد الله سبحانه وتعالى في كسب العيش الكريم والمشاركة في بناء المجتمع وإسعاد الآخرين.

وأشار إلى أن خطة النادي بها العديد من البرامج النوعية والمتميزة حيث يكمن هدفها الرئيس في تبني المواهب واستقطابها وخدمة أبناء المنطقة من الصم للرفع من مستواهم ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفي كافة المجالات حيث هو سبيل فاعل يهدف إلى تعزيز مسيرة بلادنا ويحقق بغيتها الطموحة في رؤية 2030.

واستعرض خلال اللقاء مضامين رؤية عمل النادي والتي تتضمن إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية والتي تتركز في ثلاثة عناصر هي المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك النشاط الثقافي والتطوعي والتعزيز من نشر ثقافة لغة الإشارة وإقامة الدورات التدريبية المختلفة في ذلك و تنظيم المحاضرات التوعوية والتأهيلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب والمشاركة في اسابيع الأصم العربي وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية وتنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية و تنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام إلى جانب تطوير منظومة البرامج في القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم وكذلك رفع مستوى النشاط الرياضي وتأهيل كافة الفرق الرياضية في مختلف الألعاب واستحداث الكثير من الألعاب في النادي واعتماد برامج تأهيل الفرق الرياضية لمرحلة الإعداد للمنافسات الداخلية والخارجية القادمة بحول الله ومواصلة ما حققه النادي طيلة السنوات الماضية.

وأضاف الشمري بأن أعظم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها غرس روح العطاء وتعزيز روح المواطنة و تحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم في المجتمع وإظهاره عضوا فاعلا وتسليط الضوء على دوره في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع وإيمان ذلك المجتمع باحقيته في المشاركة بالنهوض لأمته ووطنه والعمل على توفير الامكانات المتاحة لتعليمهم وإعدادهم وإثراء معلوماتهم الثقافيه عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف مواهبهم الرياضية والاجتماعية والمساهمة بها في الرياضة السعودية عامة سواء محليا أو عالميا واقامة الدورات المختلفة لإثراء الجانب العلمي لديهم واشراك المجتمع في ذلك بتقديم دورات لغة الإشارة للمتحدثين منهم ليسهل التواصل مع الأصم إلى جانب إتاحة الفرصة للصم لإدارة العمل والإشراف على الأنشطة واكسباهم خبرات القيادة الناجحة والابتكار إلى جانب العمل على إستثمار المواقع والأراضي التي يملكها النادي وتأسيس منشأة رياضية تخدم الصم وفق أحدث المواصفات.

وختم بالشكر لكل من ساند النادي وعمل على تحقيق أهدافه وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على جهودهم ودعمهم لمسيرة النادي وكذلك الشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مساندته ودعمه المتواصل للنادي وتوجيهاته السديدة التي سترفع من مستوى الأداء.