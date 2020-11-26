أسواق الخليج الرئيسية تسجل مكاسب أسبوعية بفضل آمال اللقاحات

أغلقت أسهم أبوظبي على انخفاض اليوم الخميس لكن جميع بورصات الخليج الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل حيال تطورات لقاحات كوفيد-19.

صعدت أسواق المال العالمية معظم جلسات الأسبوعين الأخيرين بعدما أصدرت فايزر ومودرنا الأمريكيتان وأسترا زينيكا البريطانية بيانات إيجابية عن فعالية لقاحات.

والمستثمرون متفائلون بأن التقدم على صعيد اللقاحات سيساعد الاقتصادات على التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع.

ونزل النفط عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قادته الآمال في انتعاش الطلب على الوقود بفضل التقدم في مكافحة جائحة كوفيد-19.

أغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض 0.3 بالمئة لكنه تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي 1.2 بالمئة، مسجلا زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.

وكان أكبر الخاسرين خلال الجلسة سهم بنك أبوظبي الأول الذي تراجع 0.5 بالمئة وسهم اتصالات الذي نزل واحدا بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على ارتفاع لخامس جلسة على التوالي وصعد 0.3 بالمئة، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو اثنين بالمئة في حين أغلق سهم العربية للطيران مرتفعا 2.5 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 4.5 بالمئة على مدار الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعا 0.1 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الخامسة وللأسبوع الرابع على التوالي.

وسجل سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أعلى المكاسب على المؤشر إذ قفز 7.5 بالمئة بينما تصدر سهم البنك الأهلي التجاري الأسهم المتراجعة ونزل حوالي واحد بالمئة اليوم.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر القيادي المصري نحو 0.8 بالمئة وخسر سهم البنك التجاري الدولي قرابة الواحد بالمئة.

وبورصة عُمان مغلقة أمس الأربعاء واليوم في عطلة محلية.

السعودية صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8693 نقطة

أبوظبي هبط المؤشر 0.3 بالمئة ليسجل 4972 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2420 نقطة

مصر تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10981 نقطة

البحرين تقدم المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1468 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6155 نقطة