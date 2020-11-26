شرطة المنطقة الشرقية: القبض على 3 أشخاص ارتكبوا عددا من الجرائم بحفر الباطن

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات البريّة بمحافظة حفر الباطن، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.