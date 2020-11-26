آخر تطورات #كورونا عالميا.. اليونان تمدد الإغلاق حتى 7 ديسمبر

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، قررت الحكومة اليونانية تمديد إغلاق كورونا الساري في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري حتى السابع من ديسمبر المقبل على الأقل.

وكان من المنتظر بالأساس أن تبدأ الحكومة في إجراءات التخفيف يوم الاثنين المقبل، وقال ستليوس بيتساس،المتحدث باسم الحكومة في التلفزيون الرسمي اليوم الخميس مبررا قرارا التمديد ،إنه على الرغم من أن حالات الإصابة تراجعت على نحو طفيف ، فإن نتائج الإغلاق ليست مرضية.