“التعليم” تعلن فتح باب الترشح للتدريس بالخارج للعام المقبل

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، عن بدء الترشح للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل 1443.

جاء ذلك في تعميم لها وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم أنه نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1443 / 144۲،ـ آمل الاطلاع والرفع بترشيحات منسوبيكم للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠/٧/١٤٤٢ ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ، مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة فقط. وتجدون برفقه ضوابط وإجراءات الترشيح للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، ويمكنكم الاطلاع على التعميم وكامل مرفقاته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة WwWw.moe.gov.sa”.