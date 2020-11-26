ضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة في الرياض

ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين، وتم القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة، وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات وضبط الممارسات المخالفة.