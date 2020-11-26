مصر: القبض على أميركي حاول تهريب طائرة تجسس إلى داخل البلاد

أحبطت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طائرة تجسس، أخفاها راكب أميركي داخل حقائبه فور وصوله من أميركا.

وقالت إدارة المطار، في بيان رسمي، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة «إير فرانس» رحلة 570. اشتبه مدير الجمارك في راكب أميركي قادم من باريس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أنه بعد بالكشف على حقائب الراكب بالأشعة تبين أنها تحتوي على جسم غريب، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب حيث عثرت معه على طائرة تجسس. وقرر مدير الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الراكب.