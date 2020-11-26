الأهلي ينعى الأسطورة مارادونا

نعي النادي الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفاة أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو أرماندو مارادونا بنشر ذكرى مشاركة الأرجنتيني بقميص الأخضر قبل نحو 32 عاماً.

وتعود مشاركة أسطورة التانجو بقميص الأهلي، إلى عام 1987، حيث أحتفل الفريق باليوبيل الذهبي وبمرور 50 عاماً على تأسيسه، ودعا نظيره فريق بروندبي الدنماركي آنذاك، والذي كان أيضاً يضم في صفوفه بيتر شمايكل الحارس التاريخي ولاودرب الصغير.

وكتب النادي السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم، لعب للنادي الأهلي في مباراة اليوبيل الذهبي.

وقد توفي أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو أرماندو مارادونا مساء الأمس الأربعاء الموافق 2020.11.25 بعد تعرضه لسكته قلبية مفاجئة.