نعي النادي الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفاة أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو أرماندو مارادونا بنشر ذكرى مشاركة الأرجنتيني بقميص الأخضر قبل نحو 32 عاماً.
وتعود مشاركة أسطورة التانجو بقميص الأهلي، إلى عام 1987، حيث أحتفل الفريق باليوبيل الذهبي وبمرور 50 عاماً على تأسيسه، ودعا نظيره فريق بروندبي الدنماركي آنذاك، والذي كان أيضاً يضم في صفوفه بيتر شمايكل الحارس التاريخي ولاودرب الصغير.
وكتب النادي السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم، لعب للنادي الأهلي في مباراة اليوبيل الذهبي.
وقد توفي أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو أرماندو مارادونا مساء الأمس الأربعاء الموافق 2020.11.25 بعد تعرضه لسكته قلبية مفاجئة.
#الأهلي ينعى الأسطورة مارادونا
نعي النادي الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفاة أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو أرماندو مارادونا بنشر ذكرى مشاركة الأرجنتيني بقميص الأخضر قبل نحو 32 عاماً.