ليست المرة الأولى .. حرمان “خربين” من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، حرمان عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سوريا نهائيًا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد الوطني.

وقال حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه عددًا من وسائل الإعلام السورية، بحرمان عمر خربين من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة، وذلك ردًا على تصريحات اللاعب مؤخرًا، حول أزمته مع نبيل معلول، المدير الفني للفريق.

وأكد رئيس الاتحاد السوري، أن قرار إيقاف عمر خربين عن تمثيل منتخب سوريا سيظل ساريًا، سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أو لا.

وكان معلول قد استبعد اللاعب قبل مباراة أوزبكستان الودية؛ بسبب تدخل خربين في الأمور الفنية، وردًا على ذلك قال اللاعب إن معلول يسب اللاعبين بأمهاتهم في المعسكرات الخاصة بالمباريات

و هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بحرمان خربين من تمثيل المنتخب السوري فقد أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا من قبل في 2019 تضمن إيقاف مهاجم الهلال السعودي عمر خربين عن المشاركة مع المنتخب، بسبب تخلفه عن اللحاق بمعسكر مباراة الفلبين.

وذكر الاتحاد السوري في بيانه آن ذاك أنه نظراً لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفلبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية.

وأضاف البيان : الاتحاد السوري ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوماً، وأن هناك واجبات يفرضها ..

وأضاف خربين: “وقعت أشياء من العيب أن أحكي عنها، ولكن كان معلول يسب اللاعبين ويسبني بالأم فهل هذا يجوز؟”.

وأكد خربين في تصريحاته التي أدلى بها سابقًا، أنه لن يرتدي قميص منتخب سوريا مجددًا، في ظل تواجد نبيل معلول على رأس الجهاز الفني للفريق.

يذكر أن عمر خربين، صاحب الـ26 عامًا، قد شارك في 45 مباراة رفقة منتخب سوريا، سجل خلالهم 18 هدفًا.