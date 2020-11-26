انتصار_السيسي: الرئيس كان يساعدني في تجهيز الطعام ولقائي الأول به أشعرني بتحمله للمسؤولية

قالت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس شخص بطبعه “حنين” ليس على أسرته فقط، بل على كله عائلته، مشيرة إلى أن والدة الرئيس السيسي كان لها دور كبير في حياته، كذلك على أفراد العائلة، لما تتمتع به من شخصية قوية مع التزامها بالعادات والتقاليد.

وأضافت في حوار أذيع على التلفزيون المصري، مساء اليوم، أن والدتها كانت لها دور كبير أيضا في حياتها، مشيرة إلى أنها التحقت بكلية التجارة، وتم الزواج من الرئيس السيسي، بعد التخرج فى الكلية، مؤكدة أن الرئيس لم يكن عنده الوقت لقضاء شهر العسل، ودائما له أسبقية في التفكير بالمرحلة المقبلة، ومتابعة كافة التفاصيل بدقة.

كشفت تفاصيل جديدة ولأول مرة عن علاقتها بالرئيس السيسي.

وقالت: “نحن أقارب ووالدته تعتبر خالتي، والعائلة متعارفة، وكان معروفا في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وأنه شخص شديد، ومميز، وإنسان جاد”.

وأضافت، أن شخصيتي كانت تشبه شخصيته كثيرا وكنت هادئة جدا”.

وتابعت: “حينما فاتح والدته للارتباط بي وقتها كنت بذاكر في ثانوي، ولما كلمني قال لي ذاكري عشان المذاكرة دي هتقف جنبنا، ووقتها عرفت أنه إنسان مسئول”.

قالت إن نشأتها وكذلك نشأة الرئيس السيسي ، كانت على الطبيعة المصرية، والعادات الشعبية بالمناطق الشعبية، مشيرة إلى الالتزام بالعادات والتقاليد المصرية، وهو ما ساعد الرئيس في الحكم على المرأة المصرية ومدى المجهود الذي تبذله.

وأضافت أن لها شقيقا أكبر وشقيقة وشقيقا متوفى، موضحة أن والد الرئيس له فضل كبير عليه، في الالتزام بالهدوء، مع هواية الصيد، حيث كان جادا جدا، ويدير محلات بخان الخليلي بحرفية شديدة، وأخذ منه الالتزام. وأوضحت أن الرئيس السيسي تحدث معها كثيرا بضرورة التعاون في كل شىء، والتشاور بشكل دائم، وتحدثت عن حب الرئيس السيسي لممارسة الرياضة : قائلة: “كنا بنتمشى بعد الفجر حول مكتبة الطفل في مدينة نصر”. وعن زواج نجلته آية، أكدت أنه كان سعيدا بزواج نجلته وتكوين أسرة لها، وقالت إنها التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، موضحة أنها بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تزوجت بعدها.