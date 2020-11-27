أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية الجمعة وسط انقسامات بين أعضاء مجموعة “أوبك +” بشأن قرار تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية قبل أيام فقط من اجتماع هام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.3% عند 47.66 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها تتجه لتسجيل رابع مكاسب أسبوعية، وتعد مرتفعة بحوالي 28% خلال نوفمبر حتى الآن.

كما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم يناير 1.9% أو بقيمة 87 سنتًا إلى 44.84 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة بحوالي 6% هذا الأسبوع، بدعم من التفاؤل بشأن لقاحات “كوفيد-19”.

وأشارت أغلب التوقعات إلى أن “أوبك+” قد تؤجل الزيادة المخطط لها لإنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد أوائل الأسبوع المقبل، ولكن هناك مخاوف من معارضة بعض الأعضاء لذلك القرار.