رسمياً: تركيا تعترف بسجن 96 ألف معارض وتشريد الآلاف من وظائفهم

اعترف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأنه تم توقيف 292 ألف شخص، وإدانة 96 ألف منهم، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي أسسها فتح الله غولن.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، أضاف صويلو في كلمة ألقاها خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021، بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن إجمالي عدد المحكوم عليهم والمعتقلين في السجون التركية حالياً 25 ألفاً و655.

كما أوضح صويلو، أنه بتهمة الانتماء لحركة الخدمة تم فصل 42 ألف موظف من وزارة الداخلية، وإبعاد 14 ألف آخرين، فيما تم إعادة 13 ألف شخص فقط إلى وظائفهم.

وبتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تم فصلنحو 171 ألف موظف خلال حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب عام 2016 واستمرت لعامين.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.

ولفت محللون إلى أن حكومة الرئيس أردوغان لديها قائمة جاهزة تتضمن الأسماء الواجبة تصفيتهم من أجهزة الدولة وتطبق هذه الخطة بصورة تدريجية كلما سمحت الظروف بشتى الذرائع.