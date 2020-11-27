مظاهرات مليونية في العراق لأتباع الصدر.. والزعيم الشيعي يصرح: لسنا طامعين بالحكم

خرج أكثر من مليون من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بغداد وعدد من المحافظات العراقية في وسط وجنوبي العراق اليوم الجمعة في مظاهرات شعبية بعد أداء صلاة موحدة لتأكيد المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة منتصف العام المقبل.

وتلى الشيخ خضير الأنصاري كلمة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر قبيل أداء صلاة الجمعة الموحدة قال فيها” إننا لسنا طامعين بالحكم لكننا ملتزمون بالدفاع عن العراق من خلال تحقيق أغلبية صدرية في البرلمان مضحية بنفسها من أجل الإصلاح لأننا نريد رئاسة الوزراء حتى نحمي العراق من سلطة الأحزاب الفاسدة”.

وأضاف”سندافع بكل سلمية بعيدا عن العنف والقتل لأننا ملتزمون بالدفاع عن العراق أمام الفاسدين وأن مشروع الاصلاح أمانة في اعناقنا”.

وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتوجهاته لخوض الانتخابات العراقية بكثافة وتحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان تتيح تشكيل حكومة جديدة يقودها الصدريون للسنوات الأربعة المقبلة.

وحمل المتظاهرون أعلام العراق في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات العراقية.

وكان أبرز شعار أطلقه المتظاهرون “كلا كلا كلا أمريكا”.

كما شهدت محافظات في وسط جنوبي البلاد مظاهرات مماثلة حملت ذات الشعارات والخطابات في مشهد بعد استفتاء مبكر لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في العراق منتصف العام المقبل.

يشار إلى أن الانتخابات المبكرة في العراق سوف تجرى في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل .