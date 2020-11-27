“البيئة” تصل بالقافلة الزراعية الإرشادية إلى محطتها الأخيرة بمحافظة خيبر

حطّت القافلة الزراعية الإرشادية التوعوية الموجهة للمزارعين، أمس، رحالها في محطتها السادسة والأخيرة بمحافظة ‎خيبر بمنطقة المدينة المنورة، التي تأتي بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وانطلقت القافلة بحضور محافظ خيبر فهد بن محمد العطر، وتستمر فعالياتها حتى اليوم الجمعة بدءاً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، ويصاحبها الكثير من الفعاليات المهمة التي تتمثل في تدشين مشروع سوسة النخيل الحمراء في منطقة المدينة المنورة بقيمة تقدر بنحو 84,268,800 ريال لمدة ثلاث سنوات، حيث يغطي نطاق العمل كامل محافظات منطقة المدينة المنورة.

ويصاحب انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية التوعوية الموجهة للمزارعين بالمنطقة عدة فعاليات أخرى، كتوقيع اتفاقية المدرسة الحقلية، إضافة إلى توقيع عقد يتضمن تدشين 6 ورش حقلية نباتية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت القافلة الزراعية الإرشادية في عدة مناطق بالمملكة، استهدفت مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وشارك فيها عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين، ويصاحبها ورش ميدانية حول الممارسات الزراعية السليمة، وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين.