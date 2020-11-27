“فلكية جدة”: خسوف شبة ظل للقمر الإثنين المقبل

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن الكرة الأرضية تشهد الإثنين المقبل، خسوف شبة ظل للقمر هو الرابع والأخير هذه السنة 2020، وسوف يستمر 4 ساعات و21 دقيقة، وسيكون مرصود في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين ولكنه غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

وأضاف أن خسوف شبة الظل، يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبة الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر نقطة الأوج وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري اصغر بنسبة 5.2% عن المتوسط.

مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت السعودية (07:32 صباحاً بتوقيت غرينتش) ولن يلاحظ الراصدين أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد.

أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية ( 09:29 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.

يتبع ذلك وصول خسوف القمر ذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحاً بتوقيت غرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون (83%) من قرصه واقعاً في شبة ظل الأرض وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بـ (90%) في خسوق العاشر من يناير الماضي، ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و35% في خسوف الخامس من يوليو.

بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد وخاصة عند التقاط الصور، وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

تستمر حركة القمر داخل منطقة شبة ظل الأرض إلى أن يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحاً بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

يذكر أن بعد أسبوعين من خسوف شبة الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.