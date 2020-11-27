لجنة بأوبك+ تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عن بعد غدا

أفاد خطاب اطلعت عليه رويترز ومصدر مطلع بأن لجنة بمجموعة أوبك+ التي تضم دولا رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع.

تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير كانون الثاني كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

وقال الخطاب الصادر عن أوبك، والذي اطلعت عليه رويترز، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيحضر مشاورات السبت غير الرسمية لقادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

وكان نوفاك وزيرا للطاقة حتى وقت سابق من هذا الشهر، إذ قاد جهود موسكو لتكوين علاقات وثيقة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وإبرام اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.