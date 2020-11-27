أردوغان يقيل صهره من عضوية مجلس صندوق ثروة سيادية

قالت الرئاسة التركية اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أقال صهره وزير المالية السابق بيرات البيرق من عضوية مجلس إدارة صندوق ثروة سيادي بمليارات الدولارات.

ويأتي ذلك بعد استقالة البيرق بشكل مفاجئ من وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر، لأسباب “صحية غير محددة”، في أوج أزمة العملة التركية الليرة.

وطلب البيرق، إلى جانب المدير السابق لمكتب الاستثمار الرئاسي أردا إيرموت، إذناً للتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي، حسب ما قال مكتب أردوغان دون الخوض في تفاصيل.

وعين أرودغان مدير مكتب الاستثمار أحمد براق دالي أوغلو عضواً جديداً في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة.

ويرأس صندوق الثروة السيادي الرئيس أردوغان شخصياً، وله حصص في كبرى الشركات، بما في ذلك، شركة الخطوط الجوية التركية، وبنوك حكومية، وبورصة اسطنبول للأوراق المالية، وشركات اتصالات وخطوط سكة حديد عملاقة وغيرها.