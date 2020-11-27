الولايات المتحدة تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة شهدت تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 110611 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، مقابل 181490 إصابة في اليوم السابق.

وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى في البلاد خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1232 وفاة الخميس مقابل 2297 وفاة الأربعاء).

وسجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب آخر بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، 12 مليون و885297 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 263462 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.