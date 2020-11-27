بأمر مجلس النواب… إخضاع حسابات المركزي ووزارات لبنان لتدقيق جنائي

قرر مجلس النواب اللبناني، إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية.

وجاء قرار المجلس النيابي خلال جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون، حول التدقيق الجنائي المحاسبي بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد رفع الجلسة، إن المجلس النيابي رداً على رسالة الرئيس اتخذ القرار “بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه”.

من جهة ثانية أقر مجلس النواب اقتراح قانون يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.