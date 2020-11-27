نهائي الكأس.. #النصر يأمل في مصالحة الجمهور.. و#الهلال ينتظر الـ 61

تترقب الجماهير السعودية غداَ اللقاء المنتظر بين الغريمين التقليدي النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحظى هذه المباراة بمتعة كبير داخل الملعب من خلال المستوى الفني للاعبين، وخارج الملعب هناك متعة أخرى من خلال المتابعة الجماهيرية الكبيرة لدى الفريقين داخل المملكة وخارجها حيث سيتم نقل المباراة في أكثر من ١٠ قنوات عربية وخليجية.

ويقود الحكم البولندي سيمون مارتشيناك اللقاء بعد أن أسند إليه الاتحاد السعودي مهمة التحكيم والذي نال الشارة الدولية في عام 201‪1 حيث سبق له أن قاد العديد من المباريات الدولية في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.

ويسعى النصر تعويض الإخفاقات في المباريات السابقة بمصالحة جماهيرية بالحصول على الكأس، حيث تعتبر الجماهير النصراوية النهائيات أمام الهلال مصدر للتفاؤل.

أما في الجانب الهلالي تنتظر الجماهير البطولة رقم 61 وتتويج الفريق والمواصلة لحصد الذهب كما عهدت فريقها.