عند التسوية.. أسعار الذهب تتراجع وتسجل أكبر خسارة أسبوعية

هبطت أسعار الذهب بنحو 1.3% عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل المعدن أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وجاءت خسائر المعدن مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التفاؤل بشأن تطوير لقاحات فيروس “كوفيد-19”.

ويعقد المستثمرون آمالاً قوية على اللقاحات المعلنة من جانب ثلاث شركات مؤخرًا لمواجهة الوباء وانتقال العدوى، بالرغم من استمرار ارتفاع حالات الإصابات بالفيروس في عدد كبير من دول العالم.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم مارس -وهو العقد الأكثر نشاطًا- بأكثر من 1.3% إلى 1788.10 دولار للأوقية.

وأُنهيت التعاملات في وقت مبكر اليوم بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة احتفالاً بيوم “عيد الشكر”.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل المعدن خسائر بنحو 4.5% في الأسبوع الجاري وهو الهبوط الأكبر في نحو شهرين، كما أنه التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي.

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 91.835 نقطة، في تمام الساعة 8:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.