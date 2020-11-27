العراق: الكاظمي يُقيل قائد شرطة الناصرية بعد مقتل 3 متظاهرين

قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار، على خلفية الاشتباكات في مدينة الناصرية بين أتباع التيار الصدري والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت مصادر أمنية أن رئيس الحكومة العراقية أقال قائد شرطة الناصرية العميد حازم الحازم وعين اللواء عودة الجابري بدلاً منه، وأعلن حظر التجوال في مدينة الناصرية على خلفية تدفق الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والتعرض للمتظاهرين المرابطين داخل خيام الاعتصام منذ أكثر من عام، وإحراق بعضها.

وكانت مصادر طبية وشهود عيان أفادوا اليوم الجمعة، بمقتل 3 وإصابة أكثر من 50 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وآخرين من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الحبوبي.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تدخلت لفض الاشتباكات وإعادة الأمن والاستقرار إلى ساحة الحبوبي والانتشار في الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات.